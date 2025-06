117 profissionais trabalharão na arbitragem do Mundial de Clubes; veja os brasileiros

O Mundial de Clubes da Fifa está chegando. E, com 63 partidas a ocorrer, a grade de arbitragem é volumosa. Dessa forma, 117 profissionais trabalharão na principal competição de clubes do mundo.

Outro nome que chama atenção é o de István Kovács, romeno que apitou a final da Liga dos Campeões da Europa entre PSG-FRA e Internazionale-ITA. O árbitro de 40 anos, aliás, já apitara a decisão da Europa League 2023/24, em jogo vencido pela Atalanta-ITA contra o Bayer Leverkusen-ALE. No ano anterior, foi o responsável pelo apito na decisão da Conference League, quando a Roma-ITA bateu o Feyenoord-HOL e ficou com o troféu.

Ele, aliás, já tem um jogo de Mundial de Clubes no currículo, envolvendo até mesmo um time brasileiro. Afinal, ele apitou a derrota do Flamengo na semifinal da edição 2023, quando o Rubro-Negro perdeu por 3 a 2 para o Al-Hilal (SAU). Ele anotou dois pênaltis (convertidos) para os sauditas, além de expulsar Gerson ainda no primeiro tempo – aos 45+8′ pelo segundo amarelo. Foram nove outras sanções, sendo seis para jogadores do time brasileiro.

A escala de arbitragem para os jogos, porém, ainda não está definida pela Fifa.