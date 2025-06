Wesley é cortado da lista de relacionados e não enfrenta o Equador

O lateral-direito Wesley não vai estar nem no banco de reservas no duelo entre Equador e Brasil, nesta quinta-feira (05/6), às 20h, em Guayaquil, pela 15° rodada das Eliminatórias da Copa. O técnico Carlo Ancelotti precisava cortar um jogador da lista de relacionados e o lateral-direito do Flamengo foi o escolhido.

Ancelotti precisava ter no máximo 23 jogadores relacionados e disponíveis para o confronto, mas levou 24 atletas para Guayaquil. Wesley foi escolhido por conta da presença de Danilo. Afinal, o veterano pode atuar tanto na lateral-direita quanto na zaga. Assim, o jogador do Flamengo acabou sendo preterido.

Aliás, vale lembrar que Raphinha também foi cortado, mas este nem viajou para Guayaquil. Afinal, o jogador cumpre suspensão e não poderia enfrentar o Equador.

Equador e Brasil fazem um duelo recheado de expectativas nesta quinta-feira, no estádio Monumental de Guayaquil. A ‘La Tri’ está na segunda colocação, com 23 pontos, e pode garantir uma vaga na Copa do Mundial de 2026 com uma combinação de resultados. Já a Seleção Brasileira terá a estreia de Carlo Ancelotti como treinador da Canarinho, o que promete ser a grande atração da noite.

Um provável Brasil tem: Alisson; Vanderson, Alexsandro, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estêvão, Vini Jr e Richarlison.