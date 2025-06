Venezuela x Bolívia: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um duelo direto por uma vaga na próxima Copa do Mundo, Venezuela e Bolívia se enfrentam nesta sexta-feira (06/6), às 19h, no Monumental de Maturín, pela 15° rodada das Eliminatórias. O embate é delicado para as duas seleções. Afinal, os venezuelanos estão na sétima colocação, com 15 pontos e, neste momento está indo para a repescagem por um lugar no Mundial. Contudo, os bolivianos estão uma posição atrás e com um ponto a menos, querendo roubar este lugar da equipe ”Vinho Tinto”.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV 3.