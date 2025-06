Seleção Brasileira defende invencibilidade de 21 anos contra o Equador

Na estreia do técnico Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira buscará defender, na noite desta quinta-feira (5) uma invencibilidade que dura mais de 21 anos contra o Equador. Assim, a partida terá início às 20h (de Brasília), no Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No retrospecto geral, Brasil e Equador se enfrentaram em 36 jogos, com 28 triunfos verde e amarelos, seis empates e duas derrotas. A primeira vez em que a seleção perdeu para La Tri foi em 28 de março de 2001, por 1 a 0. Nesse sentido, o jogo foi pelas Eliminatórias da Copa de 2002, também no Olímpico Atahualpa.

Em novembro de 2024, o Brasil venceu por 1 a 0, com gol de Rodrygo, no Couto Pereira, em Curitiba. No momento, a seleção canarinho ocupa a quarta posição, com 21 pontos, enquanto o Equador é o vice-líder, com 23 pontos. Ancelotti, então, aposta que a criatividade pode nutrir o trabalho no ataque, mas que a defesa não pode ficar de lado.

“Creio que competir, tentar ganhar e fazer uma partida completa, não só pensar no ofensivo. Não dá para fazer só uma coisa boa. Creio que o ofensivo vamos fazer bem pela criatividade que temos. A defensiva temos que ter uma equipe solidária, que compita, lute, trabalhe junto. Os dois aspectos são importantes para amanhã (quinta-feira). Quero uma equipe que joga uma partida completa”, afirmou.