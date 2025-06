Paraguai vence Uruguai e quebra jejum de 18 anos

O Paraguai está cada vez mais perto de voltar a disputar uma Copa do Mundo. Afinal, venceu o Uruguai por 2 a 0, nesta quinta-feira (5), no Defensores del Chaco, em Assunção, pela 15ª rodada das Eliminatórias. Ex-jogador do Vasco, Matías Galarza abriu o caminho da vitória no primeiro tempo. Na etapa final, Julio Enciso ampliou e confirmou o triunfo da Albirroja, que encerrou um tabu de 18 anos.

Com a vitória, o Paraguai subiu para o terceiro lugar, com 24 pontos. Assim, ultrapassou o Uruguai, que caiu para quinto, com 21. A Albirroja volta a campo na próxima terça-feira (10), às 21h45 (de Brasília), contra o Brasil, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada das Eliminatórias. O jogo, aliás, será o primeiro de Carlo Ancelotti com mando brasileiro. Já a Celeste, por sua vez, recebe a Venezuela, no mesmo dia, às 20h, no Centenário, em Montevidéu.

Ex-jogador do Vasco coloca Paraguai em vantagem

Em confronto direto, Paraguai e Uruguai protagonizaram uma partida equilibrada no Defensores del Chaco. A Celeste teve o controle de 71% da posse de bola. Contudo, a Albirroja foi mais objetiva e perigosa nas ações. Afinal, finalizou mais vezes mesmo com menos volume e aproveitou a única grande chance para sair na frente do placar. Velho conhecido do Vasco, Matías Galarza aproveitou cruzamento de Julio Enciso e fez 1 a 0.

Enciso garante a vitória da Albirroja

O panorama não mudou na etapa final. Afinal, o Uruguai continuou com a mesma posse de bola inoperante e não conseguiu transformar o volume em oportunidades. Portanto, nenhuma das finalizações foram perigosas o suficiente para Gatito Fernández. O Paraguai, no entanto, foi letal. Em uma bobeira de Ronald Araújo, Enciso foi derrubado na área. O próprio camisa 19 bateu a penalidade e converteu para garantir a vitória da Albirroja.

PARAGUAI 2 x 0 URUGUAI

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 – 15ª rodada

Data: 05/06/2025

Local: Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Gols: Matías Galarza, 12’/1ºT (1-0); Julio Enciso, 35’/2ºT (2-0)

PARAGUAI: Gatito Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso; Adrián Cubas, Diego Gómez (Ramón Sosa, 30’/2ºT), Matías Galarza (Mathías Villasanti, 23’/2ºT), Miguel Almirón (Ángel Romero, 44’/2ºT) e Julio Enciso (Kaku Romero, 43’/2ºT); Antonio Sanabria (Gabriel Ávalos, 24’/2ºT). Técnico: Gustavo Alfaro

URUGUAI: Santiago Mele; Guillermo Varela (Rodrigo Zalazar, 15’/2ºT), José Giménez, Ronald Araújo e Mathías Olivera (Joaquín Piquerez, 0’/2ºT); Manuel Ugarte, Nahitan Nández e Giorgian De Arrascaeta (Agustín Álvarez, 39’/2ºT); Facundo Pellistri (Brian Rodríguez, 31’/2ºT), Rodrigo Aguirre e Maxi Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões amarelos: Matías Galarza, Juan Cáceres (PAR)