Lesionado desde janeiro, Japa pode estrear pelo Cruzeiro em 2025

A reapresentação do elenco do Cruzeiro após três dias de folga teve uma novidade. O meia Japa, que ainda não entrou em campo nesta temporada, treinou integralmente com o grupo nesta quinta-feira (5).

O jogador sofreu grave lesão no tendão da coxa esquerda, no fim de janeiro deste ano. No entanto, houve a decisão do departamento de saúde em não realizar procedimento cirúrgico. Assim, Japa vinha retornando gradativamente às atividades nas últimas semanas.