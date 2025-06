Colômbia x Peru: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de opostos, Colômbia e Peru se enfrentam nesta sexta-feira (06/6), às 17h30, no estádio Metropolitano, em Barranquilla, pela 15° rodada das Eliminatórias da Copa. Os ”Cafeteiros” estão apenas na sexta colocação, mas com 20 pontos somados, seis a mais que a Bolívia, primeira seleção fora da zona de classificação para o Mundial. Já os peruanos estão na nona posição, com 10 pontos e precisam de um milagre para entrar no G-7.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV.

Como chega a Colômbia

A Colômbia ocupa a 6ª colocação, com 20 pontos em 14 partidas. A equipe soma cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas, mantendo-se na zona de classificação, mas ainda pressionada por outras seleções, como Venezuela e Bolívia. Assim, um triunfo em casa é visto como crucial para os ”Cafeteiros”. Contudo, o técnico Néstor Lorenzo terá o duro desfalque de Luis Díaz, que terá que cumprir suspensão e está fora. Em contrapartida, as esperanças ficam por conta dos atletas que jogam no Brasil, Jhon Arias e Richard Ríos, além do meia James Rodríguez.

Como chega o Peru

O Peru ocupa atualmente a 9ª colocação, com 10 pontos somados, cinco a menos que a Venezuela, que neste momento estaria indo para a repescagem das Eliminatórias. Assim, caso queira sonhar com uma vaga na Copa, precisa de uma reação espetacular nas últimas rodadas. O técnico Óscar Ibañez, ao que tudo indica, não deve fazer muitas mudanças no time titular e seguirá apostando em Paolo Guerrero no comando de ataque. Já o meia Carrillo, do Corinthians, deve começar o embate no banco de reservas, sendo opção no decorrer do jogo.

COLÔMBIA X PERU

15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Data e horário: 06/6/2025, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Metropolitano, em Barranquilla (COL)

COLÔMBIA: Ospina; Sánchez, Lucumì, Muñoz e Machado; Richar Ríos, Lerma e James Rodríguez; Campaz, Jhon Arias e Durán. Técnico: Néstor Lorenzo

PERU: Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, López e Tapia; Aquino, Polo e Peña; Cabrera e Paolo Guerrero. Técnico: Óscar Ibañez.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)

VAR: Wagner Reway