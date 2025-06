Ancelotti elogia defesa e celebra empate na estreia: ‘Saímos satisfeitos’

Treinador disse que ataque poderia ser um pouco melhor, mas gostou do embate contra o Equador e projeta melhoras contra o Paraguai / Crédito: Jogada 10

Não foi a estreia que todos esperavam, mas Carlo Ancelotti fez sua primeira partida no comando da Seleção Brasileira nesta quinta (05/6), no empate sem gols contra o Equador, em Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa. Em coletiva após o embate, o treinador viu sua equipe muito bem defensivamente. Além disso, confirmou que ficou satisfeito com o resultado.

Foi uma partida muito boa a nível defensivo, vi a equipe melhor com a bola, com um jogo um pouco mais fluído. No final, foi um bom empate e saímos satisfeitos, com confiança para o próximo jogo", disse Ancelotti. Contudo, o sistema ofensivo deixou a desejar. Ancelotti entende que o Brasil teve chances de marcar com Vini e Casemiro, mas acredita que poderia ter sido melhor nos 90 minutos. "Creio que as condições foram complicadas para fazer um jogo combinado. Creio que tivemos boas oportunidades com Vini e Casemiro na segunda parte. Sim, poderia ter sido melhor na frente, mas temos que também levar em conta a força do rival. O Equador jogou uma boa partida, assim como nós", completou o treinador. Por fim, Ancelotti também admitiu que seu coração estava mais acelerado em sua estreia no comando de uma seleção. Nas palavras do italiano, seu "coração sentiu algo especial".

“Minha primeira partida comandando uma seleção, meu coração sentiu algo especial. Estive no banco em mais de 1800 partidas e esta foi especial. Creio que posso fazer uma avaliação desse primeiro período, fiquei feliz com a recepção. Me sinto encantado em trabalhar com a CBF e, para mim, é um presente estar aqui”, finalizou o italiano. Veja outras respostas de Ancelotti O que não pode se repetir? Como eu disse, faltou um pouco de ataque. O Equador defendeu bem, não foi tão simples achar espaço entrelinhas, dificuldade na saída, nem sempre tivemos a bola limpa no último terço. Não quero colocar desculpas, mas o campo não foi tão simples de se jogar nestas condições.

Europa x América do Sul Muito bom ambiente. Nos receberam bem, foi um ambiente fantástico. Obviamente, os torcedores estavam apoiando a seleção deles, mas um clima bom. Saímos daqui com confiança, com um bom ponto e vamos para ganhar a próxima partida. Jogo contra o Paraguai