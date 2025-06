Treinador do Equador diz ser um ‘erro’ achar que Brasil está enfraquecido

Sebastián Beccacece rasgou elogios ao elenco da Canarinho e ao treinador Carlo Ancelotti nas vésperas do duelo entre as seleções

O Equador se prepara para enfrentar o Brasil nesta quinta-feira (05/6), às 20h, no Monumental de Guayaquil, pela 15° rodada das Eliminatórias da Copa. Apesar de estar em segundo lugar na tabela, a ‘La Tri’ não perdeu o respeito com a Seleção Brasileira. Pelo menos é o que se dá para perceber nas palavras do treinador Sebastián Beccacece.

Em coletiva nesta quarta-feira (04/6), o treinador destacou a qualidade individual e a força da Seleção Brasileira, e que seria um ”erro” achar que a Canarinho está enfraquecida. Além disso, ele ressaltou a importância de Carlo Ancelotti na equipe.

“Se (os jogadores dele) não terminaram em primeiro, ficaram em segundo. Então, não dá para achar que o Brasil está com poucos jogadores; isso é um erro. Para mim, é um erro. Eles têm um elenco de primeira linha e o melhor técnico do mundo na gestão de grandes jogadores e jogadores com muita experiência. Tantas finais, tantas Copas do Mundo… Vinícius está acostumado a jogar sempre com a casa cheia”, disse o argentino em entrevista coletiva.

Uma vitória do Equador em cima do Brasil pode colocar a ‘La Tri’ muito próxima da Copa do Mundo de 2026. Contudo, além do triunfo, a seleção equatoriana precisa torcer para um empate entre Venezuela e Bolívia, que se enfrentam no dia 6 de junho, para se garantir no Mundial.

