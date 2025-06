Santos inicia conversas para renovar com Neymar

Peixe ainda não sabe o futuro do craque e tem pendências para quitar com o próprio jogador. Mundial de Clubes vira 'concorrente' do clube

O Santos iniciou conversas para renovar com o atacante Neymar. As negociações já começaram, com reuniões feitas e também marcadas, mas ainda há pouca clareza sobre o futuro. O próprio staff do jogador ainda não sabe o futuro do craque, que terá a palavra final em um novo vínculo. Lembrando que o acordo com o Peixe acaba no dia 30 de junho.

A diretoria do Santos não tenta forçar nada e espera o jogador sinalizar se deseja, de fato, continuar no clube. Caso a vontade seja positiva, o Peixe vai trabalhar na extensão do projeto e propor o alongamento de um pagamento. Afinal, o Alvinegro Praiano contraiu uma dívida de R$ 85 milhões com a NR Sports pela exploração da imagem do jogador pelos cinco meses acordados no contrato. A ideia é prolongar a quitação até dezembro.

Para se manter otimista, o Santos usa ao seu favor o pouco número de jogos realizados pelo camisa 10. Até aqui foram 12 partidas, com três gols e três assistências. Além disso, o Peixe entende ter feito tudo o que podia para ter Neymar à vontade em sua casa: um contrato robusto de exploração de imagem com a NR Sports, salário alto, liberdade para execução de projetos dentro do clube e convidados à vontade na Vila Belmiro.

O presidente Marcelo Teixeira tem conversas diárias com o pai de Neymar, com quem tem boa relação, para falar sobre o tema. Contudo, o assunto está longe de um fim. Os dois têm conclusões diferentes. O empresário disse que o atacante veio para se recuperar, enquanto o mandatário quer um posicionamento mais claro do futuro do atleta.

Mundial de Clubes vira concorrente do Santos por Neymar

Além de tratar de finanças, o Peixe também ganhou um ”concorrente” pelo craque: o Super Mundial de Clubes. Afinal, existe um assédio de algumas equipes que gostariam de contar com o Neymar na competição. O astro, por sua vez, estaria “pronto” para um torneio desse porte, mas sabe que terá que lidar com a ira dos torcedores santistas.