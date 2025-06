Saiba quanto o Botafogo pretende pagar por Arthur Cabral

O Botafogo procura um substituto para o centroavante Igor Jesus e já tem um alvo no radar: Arthur Cabral, do Benfica. Os alvinegros também já estabeleceram um valor para comprar o jogador do clube português. Segundo o jornal “O Globo”, a proposta enviada aos lisboetas é de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 64 milhões), com mais alguns bônus de variáveis.