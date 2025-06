Pedida salarial ainda pesa mesmo após Vasco ‘esticar a corda’ por Léo Jardim

Um dos principais nomes do elenco do Vasco na temporada, Léo Jardim tem contrato até o fim da temporada e ainda não renovou. Afinal, as conversas se arrastam por mais de seis meses, e o goleiro já recusou quatro ofertas do Cruz-Maltino. Isso aconteceu devido ao desencontro entre os valores pedidos por ambas as partes (arqueiro pede quase R$ 1,5 milhão) e uma cláusula contratual. A informação é do portal “ge”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A principal discordância é em relação ao salário. Apesar dos ajustes e da longa negociação, a diferença entre o que o clube oferece e o que Léo Jardim pede ainda é significativa.

No momento, o Vasco acredita ter atingido seu teto na proposta mais recente. A oferta, portanto, é de aproximadamente R$ 800 mil mensais, com bônus por metas e contrato até 2030. Este seria o mesmo patamar salarial de outra estrela do elenco: Pablo Vegetti, que é um dos jogadores mais bem pagos do grupo e renovou no início do ano.

“Oferecemos uma proposta muito justa pelo atleta, que o torna um dos jogadores mais bem remunerados do elenco do Vasco”, disse Carlos Amodeo, CEO da SAF, depois do sorteio das oitavas da Copa do Brasil na sede da CBF.