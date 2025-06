Jornal espanhol destaca ano de Arrascaeta, do Flamengo, e ‘alerta’ europeus

Periódico 'AS' ressalta que uruguaio é o jogador mais perigoso da equipe carioca, que enfrenta o Chelsea, e vive fase artilheira na temporada / Crédito: Jogada 10

Restam menos de duas semanas para o início do Mundial de Clubes da Fifa, e um jogador do Flamengo ganhou destaque no jornal “AS”, da Espanha. Trata-se de Arrascaeta, que tem brilhado na temporada e aparece na publicação como forma de ‘alerta’ aos clubes europeus nos Estados Unidos. Além disso, a publicação relembrou que clubes do Velho Continente, em diversos momentos, cogitaram a contratação do uruguaio e ressaltou a grande temporada do meia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Será a grande referência do time e poderá medir força a conjuntos do calibre do Chelsea”, destacou o jornal. Afinal, o camisa 10 rubro-negro soma 18 participações diretas em gols em 26 jogos até aqui, sendo 12 bolas na rede e seis assistências para companheiros. Ainda sobre o Rubro-Negro, o periódico citou a influência do técnico Filipe Luís, bem conhecido no futebol espanhol, na fase artilheira de Arrascaeta. Com mais liberdade, o meio-campista tem pisado ainda mais na área e passou a ser ainda mais decisivo com a camisa do Flamengo.