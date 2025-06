Jogador mais caro da história do City fica de fora da lista para o Mundial de Clubes

Meia contratado do Aston Villa por 117 milhões de euros perde espaço com Guardiola e pode sair no meio do ano

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, vai deixar Jack Grealish fora da lista de convocados para o Mundial de Clubes. A informação é do jornal britânico ‘The Telegraph’ e pode indicar que o meia de 29 anos está de saída do clube. Grealish é o jogador mais caro da história do City. Ele chegou ao time em 2021, vindo do Aston Villa, por 117 milhões de euros.

