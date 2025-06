Fulham tem barca com a saída de 12 atletas; Ex-Corinthians está na lista

Willian, que atuou apenas em 10 partidas na Premier League, e assim como Carlos Vinicius deixam o clube inglês e ficam livres no mercado / Crédito: Jogada 10

De olho na próxima temporada (2025/26), o Fulham, da Inglaterra, fará uma barca com a saída de doze jogadores, com a presença de dois brasileiros. Assim, entre eles, está o meia Willian, de 36 anos, com passagem pelo Corinthians, que ficará livre no mercado a partir do fim do mês de junho. Na última edição da Premier League, o jogador não foi muito utilizado pelo técnico Marco Silva. Ele, então, esteve em campo em 10 oportunidades, sem contribuições de gols ou assistências.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Outro brasileiro na lista Quem também não seguirá no clube é o brasileiro Carlos Vinicius. Ex-Benfica e Tottenham. Nesse sentido, o atleta, de 30 anos, também ficará livre no mercado para acertar com qualquer equipe do mundo. Além disso, na temporada passada, o atacante chegou a negociar com o Bragantino. Entretanto, o Fulham voltou atrás na transação na última hora, algo que frustrou a direção do Massa Bruta. O brasileiro teve passagens pela base de Santos e Palmeiras. Em seguida, chegou ao futebol europeu há oito anos, quando iniciou a trajetória no futebol português com o Real Massamá.

Por fim, ele também atuou com a camisa do Napoli, Rio Ave e Monaco, antes de chegar ao Benfica, onde se destacou e chegou a ser artilheiro do Campeonato Português. Em 2020, chegou ao futebol inglês pelo Tottenham e depois no Fulham. Ele também teve passagens por PSV, da Holanda, e Galatasaray, da Turquia. Confira os nomes da barca do Fulham Willian (meia)

Carlos Vinicius (centroavante)

Terry Ablade (atacante)

Luca Ashby-Hammond (goleiro)

Chris Donnell (meia)

Connor McAvoy (zagueiro)

Delano McCoy-Splatt (meia)

Imani Lanquedoc (meia)

Callum McFarlane (atacante)

Damon Park (zagueiro)

Stefan Parkes (zagueiro/lateral-esquerdo)

Luca Picotto (zagueiro)

Oscar Varney (goleiro)

