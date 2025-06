Espanha x França: onde assistir, escalações e arbitragem

O segundo finalista da Liga das Nações será definido nesta quinta-feira (5). Espanha e França se enfrentam às 16h (de Brasília), na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart, em jogo único para definir a grande decisão do torneio. Quem vencer encara Portugal no próximo domingo (8), que eliminou a Alemanha na outra semifinal. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será definida na prorrogação ou nos pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).