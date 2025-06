Dorival terá primeira semana livre de treinamentos no Corinthians para ajustes

Sem vencer há três jogos, time sofre com protestos dos torcedores no clube e comandante poderá ter tempo livre para trabalhar detalhes táticos

O técnico Dorival Jr., enfim, terá um período de treinamentos com o elenco do Corinthians após uma sequência de nove partidas em 32 dias. Com isso, poderá promover ajustes, realizar trabalhos mais táticos e focar na recuperação dos jogadores.

Dorival Jr. contará com esse tempo graças à Data Fifa, que vai até o dia 12 de junho. Enquanto isso, o time atravessa um momento de instabilidade, já que não vence há três partidas. As críticas pelo baixo desempenho ofensivo chamam a atenção, algo que também ocorria sob o comando do argentino Ramón Díaz. Os tropeços aconteceram contra Atlético-MG, Huracán e Vitória — em todos, o ataque passou em branco. Foram dois empates e uma derrota.