Cristiano Ronaldo garante virada sobre Alemanha e Portugal vai à final da Liga das Nações

Portugal é o primeiro finalista da Liga das Nações. Com gol decisivo de Cristiano Ronaldo, os portugueses venceram a Alemanha por 2 a 1, de virada, e garantiram a vaga na decisão. Wirtz abriu o placar na Allianz Arena, em Munique, no início da segunda etapa, mas Francisco Conceição e CR7 confirmaram a classificação nesta quarta-feira (4). Além disso, a vitória encerrou um tabu de 25 anos. A última vitória de Portugal sobre os alemães havia sido na Eurocopa de 2000, com três gols de Sergio Conceição, pai do autor do primeiro gol português.

Dessa maneira, Portugal aguarda o vencedor de França x Espanha na outra semifinal para descobrir o adversário na luta pelo título da Liga das Nações. A final será disputada no próximo domingo (8), na Allianz Arena, casa do Bayern de Munique. Por outro lado, a Alemanha terá que se contentar em disputar o terceiro lugar contra a seleção que perder a outra semifinal, nesta quinta-feira (5).

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo segue escrevendo seu nome na história do futebol e, mais uma vez, foi decisivo para Portugal. O astro está na corrida para o milésimo gol e soma, agora, 937 por clubes e seleção. Se considerar os 39 que fez em amistosos por clubes ao longo da carreira, a conta chega a 976. Além disso, CR7 é o artilheiro desta edição da Liga das Nações com sete gols em oito jogos.

O jogo

A partida começou animada na Allianz Arena, mas o bom ritmo durou somente 20 minutos. As melhores chances de Portugal aconteceram com a participação de Pedro Neto. Logo aos 6 minutos, ele cruzou para Cristiano Ronaldo, que finalizou de esquerda, mas sem força. Pouco depois, tentou ele mesmo a finalização, mandando por cima do gol. Por outro lado, a Alemanha respondeu e quase marcou duas vezes. A primeira delas com Woltemade, aos 18 minutos, e com Goretzka, aos 20. No entanto, ambas as finalizações pararam em boas defesas do goleiro Diogo Costa. Depois disso, o jogo perdeu intensidade e as equipes não voltaram a assustar até o fim da primeira etapa.

No entanto, a segunda etapa reservou mais emoções. Após uma saída de bola errada de Portugal pelo lado direito, Kimmich deu uma linda cavadinha para Wirtz, de cabeça, abrir o placar logo aos três minutos. Os portugueses reclamaram muito do lance, que foi confirmado mesmo após revisão do árbitro no monitor do VAR. A resposta de Portugal veio com Bruno Fernandes, que tirou tinta da trave em finalização da entrada da área. Mas, o empate veio de um jogador que saiu do banco de reservas. Aos 17 minutos, Francisco Conceição acertou um lindo chute de fora da área e deixou tudo igual na Allianz Arena.