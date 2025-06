Confira a lista de inscritos do Fluminense para o Mundial de Clubes

O Fluminense enviou a lista de inscritos para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Com isso, o Tricolor inscreveu 31 jogadores para a competição e ainda tem quatro vagas “reservadas” para futuros reforços. O prazo final de inscrição será no dia 10, com o fechamento da janela extra de transferências. A informação dos nomes é do portal “ge”.

Ainda sobre a lista, três jovens promessas de Xerém, da geração 2007, estão presentes entre os relacionados. Os meias Wallace Davi e Isaque, e o atacante Riquelme, que treinam com o elenco profissional. Os dois últimos, por sinal, tem tido oportunidades com o técnico Renato Gaúcho.

Durante a participação no podcast, o presidente do Fluminense revelou que fez sondagens por Neymar e Cristiano Ronaldo. Contudo, não teve sucesso. O jogador do Santos, por exemplo, ficou lisonjeado com a oportunidade, mas pretende aproveitar o período do Mundial para se recuperar fisicamente. Já o craque português, por sua vez, não pretende jogar no futebol brasileiro.

Olho na agenda

O Fluminense está no Grupo F do Mundial de Clubes com Borussia Dortmund, da Alemanha, o Ulsan, da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.