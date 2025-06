Como chega o Equador para o duelo contra o Brasil, pelas Eliminatórias

O Equador encara o Brasil nesta quinta-feira (05/6), às 20h, no estádio Monumental de Guayaquil, pela 15° rodada das Eliminatórias da Copa. O jogo é crucial para ‘La Tri’, que pode encaminhar sua vaga para a Copa do Mundo de 2026, além de carimbar a estreia de Carlo Ancelotti na Canarinho. Assim, o J10 conta como chega a seleção equatoriana para a partida.

Desfalques ‘brasileiros’ no Equador

A ‘La Tri’ não deve contar com os atacantes que jogam no Brasil: Enner Valencia e Gonzalo Plata. Tanto Internacional quanto Flamengo enviaram um comunicado para o Equador, explicando que os atletas estavam machucados. O jogador do Colorado segue com a delegação e vai até o último minuto tentando reunir condições físicas para atuar. Já o flamenguista já voltou para o Rio de Janeiro e está fora do confronto diante do Brasil.

Sistema defensivo muito forte

O Equador alia juventude e experiência, possuindo uma geração muito competitiva, com destaque em praticamente todas as posições. Contudo, a defesa chama atenção com a dupla formada por Willian Pacho e Piero Hincapié, que atuam no PSG e no Bayer Leverkusen, respectivamente. Além disso, outro nome importante na lista de Beccacece é o volante Moisés Caicedo, atualmente jogador do Chelsea, que vem fazendo grande temporada.

Respeito ao Brasil

Para o técnico da seleção equatoriana de futebol, Sebastián Beccacece, é “um erro” pensar que o Brasil está fraco para a partida de quinta-feira no estádio Monumental. Afinal, muitos acreditavam que a Canarinho não estaria pronta para bater de frente com a atual segunda colocada da tabela das Eliminatórias, mas o comandante prega cautela.

“Se (seus jogadores) não terminaram em primeiro, terminaram em segundo. Então, não dá para achar que o Brasil é fraco; isso é um erro. Para mim, é um erro. Eles têm um elenco de primeira linha e o melhor técnico do mundo em treinar grandes nomes e jogadores muito experientes”, disse o argentino em entrevista coletiva nesta quarta-feira.