Clubes brasileiros desistem de abrir empresas para diminuir tributação no Mundial

Afinal, os clubes fizeram as contas e decidiram que a melhor solução é aderir ao regime americano chamado ECI (sigla para effectively connected income). Esse modelo estabelece a tributação como se fosse empresa norte-americana.

Os quatro clubes brasileiros que irão disputar o Mundial de Clubes (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras) desistiram de abrir empresas nos Estados Unidos para receberem as premiações do torneio. Essa seria uma alternativa para diminuir a cobrança de impostos, algo que não irá mais acontecer. A informação é do portal “ge”.

O Flamengo chegou a aprovar em conselho a autorização para a criação da empresa, porém recuou. Dessa forma, os tributos vão até 37% sobre os dias de trabalhos de jogadores e de alguns membros da delegação em solo americano. Ainda existe isenção a quem recebe menos de US$ 3 mil.

Além disso, essa quantia vai obedecer a uma regra de três com os dias trabalhados nos EUA e a remuneração de todo o ano de atletas, comissão e funcionários, que não se encaixarem nesta isenção.

A FIFA dividiu o chamado “participation pillar” (prêmio de participação) para os clubes brasileiros de US$ 15,21 milhões em naturezas distintas. Assim, uma parte pela efetiva participação no mundial (52%) em território americano e o resto (48%) em decorrência de fatos ocorridos fora do território americano (uso de imagem). Esses últimos não terão tributação na primeira fase.

Os Estados Unidos irão tributar os clubes em 21% do lucro desta primeira fase. No que sobrar, haverá a cobrança de tributos de 30% do que vai ser remetido ao Brasil, como se fosse dividendos de uma empresa americana.