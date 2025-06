Botafogo vende Igor Jesus ao Nottingham Forest; veja valores

Um dos principais nomes do Alvinegro, atacante se despede da torcida nesta quarta-feira, contra o Ceará. Ele ainda jogará o Mundial

Igor Jesus assinará contrato de cinco anos com os ingleses, que pagarão 20 milhões de euros (R$ 129 milhões) mais um bônus, caso o atacante atinja algumas metas, segundo o “ge”.

A torcida do Botafogo que comparecer ao Nilton Santos na noite desta quarta-feira (4), contra o Ceará, poderá se despedir do atacante Igor Jesus. Afinal, o jogador foi vendido pelo Alvinegro para o Nottingham Forest , da Inglaterra. Porém, ele ainda atuará pela equipe no Mundial de Clubes.

Preservado contra o Santos, na vitória por 1 a 0 no último domingo, Igor Jesus tem presença confirmada no ataque alvinegro contra o Ceará, em partida adiada da décima rodada do Brasileirão.

Durante sua passagem de 11 meses, o atacante conquistou o Brasileirão e a Libertadores, ambas no ano passado. Até o momento, foram 15 gols e seis assistências. Ele chegou ao Botafogo no meio do ano passado sem custos, após passagem pelo Al-Ain.

Na atual temporada, Igor tem sete gols e uma assistência em 27 jogos.

O camisa 99 disputará a Conference League com o Nottingham Forest, que alcançou a vaga com a sétima colocação da Premier League.