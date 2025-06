Ancelotti projeta duelo contra o Equador: ‘Sabemos quanto vai ser difícil’

Carlo Ancelotti vai estrear no comando da Seleção Brasileira nesta quinta-feira (05/6), às 20h, pela 15° rodada das Eliminatórias da Copa. O adversário será o Equador, em Guayaquil e que vem de um grande momento, já que não perde há nove meses, justamente para o Brasil. Por conta de tudo isso, o treinador italiano mira um embate duríssimo.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (04/6), Ancelotti disse que o Equador tem jogadores de qualidade, principalmente na defesa, mas quer ver o Brasil competindo em Guayquil, sempre buscando a vitória.

“O Equador está muito bem nas eliminatórias, tem 23 pontos, equipe organizada. Sebastián (Becaccecce) faz um bom trabalho aqui, tem jogadores a nível mundial, como Pacho, que ganhou a Champions, Caicedo, que ganhou a Liga Conferência. Tem qualidade. Sabemos quanto vai ser difícil a partida de amanhã, mas queremos competir com os melhores sempre e ganhar”, disse Ancelotti, que prosseguiu.

“Creio que competir, ganhar, tentar ganhar… Temos que fazer uma partida completa, não só setor no ofensivo. Não dá para fazer só uma coisa boa. Creio que o ofensivo vamos fazer bem pela criatividade que temos. No defensivo temos que ter uma equipe solidária, que compete, luta, trabalha com todos juntos. Os dois aspectos são importantes para amanhã. Quero uma equipe que joga uma partida completa”, finalizou.

Com 21 pontos, o Brasil ocupa a quarta colocação na tabela, enquanto os equatorianos estão em segundo com 23. Um triunfo, para qualquer lado, pode colocar uma das seleções muito próximo da Copa do Mundo de 2026.