Ancelotti coloca à prova retrospecto positivo de estreias na carreira

O mundo do futebol deve voltar seus olhares para Guayaquil nesta quinta-feira (5), quando Carlo Ancelotti fará sua primeira partida no comando da Seleção Brasileira. O Brasil encara o Equador, às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental de Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E logo em seu primeiro embate, o treinador italiano terá que colocar um retrospecto positivo em jogo. Afinal, tem apenas uma derrota nas 11 partidas de estreia de um trabalho ao longo da sua carreira.