Seleção pode garantir vaga na Copa do Mundo nesta Data Fifa; veja cenários

Sob comando do técnico Carlo Ancelotti, Brasil enfrenta o Equador e Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Veja as possibilidades

A Seleção Brasileira pode confirmar a vaga para a Copa do Mundo 2026 já nesta Data Fifa. Na quarta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, com 21 pontos, o Brasil enfrenta o Equador nesta quinta-feira (5), fora de casa. Depois, na terça, recebe o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo. Os jogos, afinal, marcarão os primeiros duelos de Carlo Ancelotti à frente da equipe brasileira.

Carlo Ancelotti, aliás, já esboçou uma equipe titular no treino desta terça-feira (3), no CT Joaquim Grava. Assim, a delegação viaja para Guayaquil ainda nesta terça-feira e fará mais uma atividade na quarta, já no Equador, visando o duelo nas Eliminatórias da Copa, que acontece na quinta-feira (05/6), às 20h, no estádio Monumental Isidro Romero Carbo.