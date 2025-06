Seleção Brasileira embarca para enfrentar o Equador pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira embarcou para o Equador para estreia do técnico Carlo Ancelotti. Após dois treinos no CT do Corinthians, a delegação deixou São Paulo na tarde desta terça-feira (3) e deve pousar em Guayaquil às 22h (de Brasília, duas horas a mais do que o horário local).

Na quarta-feira (4), Ancelotti e sua comissão técnica comandaram o último treino antes da partida contra o Equador. A atividade será no estádio Monumental às 19h30 (de Brasília) de quarta-feria. O treinador, assim, deve definir a escalação da equipe canarinha.