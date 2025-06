Raniele pode desfalcar o Corinthians por até três meses

O jogador já iniciou o tratamento com o departamento médico. Porém, o clube não informou o tempo para a recuperação do meio-campista. Este tipo de lesão tem um tempo de recuperação de acordo com a gravidade. Se for de grau leve a moderado, o jogador ficaria de duas a seis semanas inativo. Em caso mais graves, o atleta pode precisar de seis a 12 semanas para se curar totalmente.

Raniele precisou ser substituído aos 29 minutos do primeiro tempo no empate do Corinthians com o Vitória, domingo, pelo Brasileiro , ao sofrer uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O volante passou por exames nesta segunda-feira (2) e pode virar uma dor de cabeça para o técnico Dorival Júnior.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Esta não é a primeira lesão de Raniele neste ano. Em maio, o atleta sentiu um desconforto na coxa direita e ficou fora de um jogo. Em fevereiro, sofreu uma lesão de grau dois no músculo posterior do mesmo local, tornando-se desfalque em três partidas.

DM do Corinthians

Além de Raniele, outros três jogadores estão entregues ao departamento médico do Corinthians: André Carillo, com uma lesão na coxa esquerda, Yuri Alberto, com uma fratura na vértebra lombar, e Gustavo Henrique, em recuperação de cirurgia para hérnia inguinal.

O quarteto será desfalque no próximo jogo do time do Parque São Jorge, contra o Grêmio, no dia 12 de junho, em Porto Alegre. A boa notícia é que após o duelo com o Tricolor Gaúcho, o Timão só volta a entrar em campo no dia 13 de julho, por conta da parada para a Copa do Mundo de Clubes.