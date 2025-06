Palmeiras avalia nova cirurgia para Paulinho após o Mundial de Clubes

Contratado pelo Palmeiras para a temporada de 2025, Paulinho ainda não alcançou a recuperação completa após a cirurgia realizada quando defendia o Atlético-MG. O procedimento foi necessário para tratar uma fratura por estresse na tíbia da perna direita.

O camisa 10 estreou com a camisa alviverde apenas em abril, após um longo período de tratamento. Desde então, cumpre um cronograma individualizado, com controle de carga nos treinos e planejamento específico para as partidas, sob acompanhamento do Núcleo de Saúde e Performance do clube.