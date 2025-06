Marquinhos destaca ‘efeito Ancelotti na Seleção: ‘Traz uma energia’

Na visão do defensor, a chegada do italiano traz uma energia diferente para a Seleção Brasileira e também para o torcedor, que aparenta estar mais próximo do Brasil após a contratação do treinador.

De sorriso aberto e com a esperança de um futuro promissor para o Brasil. Assim, o experiente Marquinhos concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (03/6), no CT Joaquim Grava. O defensor, campeão da Uefa Champions League no último sábado (31/5), viu não só a positividade aumentar após a conquista, mas também as esperanças com a Seleção. Muito por conta da chegada de Carlo Ancelotti.

“Deixando claro que é só um start, vai depender do que fazemos dentro de campo. Tudo que mostrarmos dentro de campo, os resultados, tudo isso quando vamos ganhando, tudo isso vem mais fácil. A torcida vem junto, a imprensa… o start que ele trouxe de trazer esperança de volta com certeza é uma energia boa e é a gente fazer um bom trabalho dentro de campo”, completou.

“Dá para ver aqui já que com a chegada do nosso treinador, o Carlo, traz essa energia de princípio, de algo novo que está chegando. Esse curto prazo até a Copa do Mundo, essa energia, vai ser muito importante e bom”, disse Marquinhos, que prosseguiu.

Veja outras respostas do zagueiro Marquinhos

Ancelotti

As expectativas, o desejo e a ambição são as melhores possíveis. O treinador que tem aqui já mostrou a força que tem e o que ele pode fazer no futebol, a inteligência que tem. Foi isso que a Seleção foi buscar nele. Um ano para a Copa do Mundo e dentro do PSG eu já vi que uma energia pode se mudar muito rápido e espero que aconteça aqui na Seleção também. Tive pouco contato com ele aqui, só ontem a noite e hoje de manhã e me passou algo muito bom. Com a experiência que ele tem essa adaptação vai ser muito rápido. Já vimos ele ter muita estratégia, ter os jogadores na mão, e isso é importante para uma Seleção. Linkar tudo isso é ótimo.

Capitão

“Quanto à braçadeira não falamos a isso. Todos que estão aptos querem e vai estar bem servido. Mas o grupo é muito bom, parceiro, todo mundo se ajuda muito. Conversamos muito com a galera, apoiamos, falamos de extracampo. Independente de quem for capitão, vai estar bem servido”.

Volta dos jogadores experientes

Acho que Seleção é quem está bem, quem tem personalidade, experiencia… Esse é o papel do nosso treinador, pegar esses jogadores que estão bem e formar um bom time. A Seleção está muito bem amparada quanto a isso, porque tem jogadores de grandes ligas, aqui no Brasil também. O estilo que ele quiser ele vai ter na mão e vai poder utilizar isso. Independente de idade, a modernidade hoje fez muitos começarem cedo, foi fomentado isso de renovação. Às vezes queimamos umas etapas, então é ter sabedoria nesses momentos. Se o jogador está bem, porque não ter sua chance. O futebol não tem formula secreta que diz que se convocar mais novos ou novos será campeão. No PSG fomos uns dos mais novos a ser campeão. Tem times que foram campeões com mais velhos. Essa é a mágica do futebol, basta ter sabedoria.