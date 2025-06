Jorginho já tem data para chegar ao Rio e assinar com o Flamengo

Volante se casa na Itália e deve desembarcar em solo carioca na próxima sexta-feira (6), para realizar exames e ser novo atleta rubro-negro / Crédito: Jogada 10

Reforço do Flamengo para a sequência da temporada, Jorginho, que defendia as cores do Arsenal, da Inglaterra, já tem data para chegar ao Rio de Janeiro. Assim, o volante deve desembarcar em solo carioca na próxima sexta-feira (6), fazer exames e assinar contrato de três anos. A informação é do portal “ge”. Um dos últimos empecilhos era a questão da bonificação nos Gunners. Afinal, o meio-campista poderia receber uma quantia de aproximadamente 500 mil libras (R$ 3,8 milhões na cotação atual) caso permanecesse até o fim do contrato (30 de junho).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por outro lado, o atleta preferiu abrir mão do valor para assinar com o Rubro-Negro antes da disputa do Mundial de Clubes e estar em campo pelo novo torneio da Fifa. Dessa forma, entre salários e luvas, estima-se que o valor total em três anos fique na casa de 13 milhões de euros (R$ 84 milhões na cotação atual) livres de impostos. O jogador, por sinal, se casou nesta segunda-feira (2) na Itália e voltará a Londres na quarta-feira (4). No dia seguinte, ele viaja para o Brasil. O Flamengo pretende inscrevê-lo para o Mundial de Clubes, algo que tem que acontecer até o dia 10, quando fecha a janela de transferência extra.