Flamengo vê ‘caminho certo’, mesmo com oscilações no primeiro semestre

Elenco do Rubro-Negro agora descansa antes de maratona de jogos do Mundial de Clubes nos Estados Unidos; veja números da equipe

O Flamengo fechou o primeiro semestre de forma positiva, apesar do futebol vistoso no início do ano não estar sendo regular nas partidas. No entanto, a equipe comandada por Filipe Luís está mais resultadista do que nunca. Mas em contramão a maioria das partidas, o Rubro-Negro atropelou e venceu por 5 a 0 o Fortaleza, no Maracanã, na despedida do time antes do início do Mundial de Clubes.

“Conquistamos os títulos que estavam em jogo até o momento, estamos vivos em todos torneios, lideramos o Brasileiro, com melhor saldo de gols, melhor defesa e ataque. Isso reforça a convicção que tenho sobre a minha ideia, sobre o que acredito no que a equipe precisa para conquistar os resultados que precisamos para sermos campeões. Indica que estamos no caminho certo, superamos barreiras e fizemos um primeiro semestre excelente. Depois de dois meses e meio, terei um dia livre. Vamos seguir”, disse Filipe Luís.