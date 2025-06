Botafogo negocia a contratação do atacante Arthur Cabral, do Benfica

Jogador, de 27 anos, é é a primeira opção para substituir Igor Jesus, que deve deixar o Alvinegro e assinar com o Nottingham Forest

O Botafogo segue ativo no mercado para reforçar o elenco na sequência da temporada. Nesse sentido, o clube tem conversas avançadas para contratar o centroavante Arthur Cabral, que pertence ao Benfica, de Portugal. Ele surge como possível substituto de Igor Jesus, que está próximo de deixar o Alvinegro e assinar com o Nottingham Forest. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a proposta gira em torno de 5 milhões de euros – quase R$ 100 milhões na cotação atual. Vale lembrar que o atacante está no radar do scout do Glorioso desde a temporada passada e agora surge como uma opção de mercado.