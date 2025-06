Sequência de vitórias permite Grêmio repetir feito do ano passado

Afinal, os três resultados positivos ocorreram pelo Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Nos dois triunfos na competição nacional e o outro em torneio continental, o Imortal não sofreu gols. Com isso, o Grêmio alcançou feito que tinha conseguido pela última vez em abril do ano passado.

Os dois triunfos no Brasileirão possibilitaram o Imortal deixar a zona de rebaixamento e alcançar a primeira metade da tabela. No caso, após a vitória sobre o Juventude, o time foi, virtualmente, para décimo lugar. Após o fim da rodada, caiu duas posições.

Na Sul-Americana, o Tricolor gaúcho superou o Sportivo Luqueño, porém o resultado teve um sentimento de decepção. Afinal, a equipe desperdiçou a oportunidade em melhorar o seu saldo de gols. Tal cenário foi decisivo para o Grêmio permanecer na segunda colocação do Grupo D da Sul-Americana. Isso porque o outro confronto do grupo teve um placar favorável para o Imortal, com o empate do Godoy Cruz. Os gaúchos empataram em pontos com os argentinos, que permaneceram na liderança por um gol a mais no saldo.

Mano inicia planejamento para realizar ajustes no Grêmio

Antes da paralisação na temporada para a disputa do novo Mundial de Clubes, o Grêmio terá mais uma partida. No caso, o time enfrentará o Corinthians, no dia 12 de junho, na Arena, pela 12ª rodada do Brasileirão. Em momento anterior, pela data Fifa de junho, o técnico Mano Menezes contará com 11 dias livres para fazer alguns reparos em treinos.