Quinteto do Flamengo se apresenta à Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti convocou Alex Sandro, Danilo, Gerson, Léo Ortiz e Wesley para os próximos jogos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Alex Sandro, Danilo, Gerson, Léo Ortiz e Wesley, todos do Flamengo, se apresentaram à Seleção Brasileira na manhã desta segunda-feira (2). O técnico Carlo Ancelotti convocou o quinteto para as partidas contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O grupo com os jogadores está quase completo. Afinal, 14 jogadores chegaram no domingo. Foram eles: Vanderson; Bento; Richarlison; Alexsandro; Andrey Santos; Bruno Guimarães; Éderson; Alisson; Raphinha; Andreas Pereira; Antony; Gabriel Martinelli; Vini Jr; e Hugo Souza. Os demais desembarcam em São Paulo ao longo desta segunda-feira.