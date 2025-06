Jornalista aponta Kaio Jorge como melhor atacante do futebol brasileiro

Jogador do Cruzeiro foi o autor dos gols na vitória contra o Palmeiras na última rodada do Brasileiro

Kaio Jorge na temporada

Vivendo ótima fase nesta temporada, Kaio Jorge assumiu a artilharia do Cruzeiro no ano. Ao todo, o atacante soma 10 gols marcados em 17 partidas na temporada, ou seja, ultrapassou Gabigol, que tem nove. Além disso, ele soma mais duas assistências. Esse, portanto, é o melhor ano da carreira do jogador, uma vez que superou os nove gols marcados em 48 jogos pelo Santos em 2020, quando estreou no profissional.

Além disso, com os dois gols na vitória sob o Palmeiras, o atacante chegou no ranking de artilharia do Campeonato Brasileiro. Com oito gols, Kaio Jorge é o segundo artilheiro da competição. No entanto, vale ressaltar, que ele é o primeiro entre os jogadores brasileiros. O artilheiro é o uruguaio Arrascaeta (Flamengo), que marcou nove vezes. Em terceiro está o argentino Vegetti (Vasco), com 7 gols.