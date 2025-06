Jeffinho desfalca o Botafogo no Mundial de Clubes

Atacante sofreu uma lesão no joelho direito durante treino no CT Lonier e precisou passar por cirurgia; Bastos, por outro lado, vai para os EUA

“Jeffinho fez uma cirurgia no joelho, uma artroscopia por conta de um problema no menisco esta semana. Foi operado e vai ter um tempo parado grande”, contou Renato Paiva nesta segunda-feira (2).

O Botafogo terá um desfalque importante para o Mundial de Clubes. O atacante Jeffinho sofreu uma lesão no menisco do joelho direito durante treino no CT Lonier e precisou passar por uma artroscopia no último sábado (31). Sendo assim, está fora por tempo indeterminado.

Por outro lado, o zagueiro Bastos viajará aos Estados Unidos com o elenco. O defensor não entra em campo desde fevereiro por causa de uma lesão no joelho direito. Ele irá ao menos para participar dos treinos. A ideia do técnico, aliás, é tê-lo à disposição nas atividades do dia a dia com o apoio do departamento médico.

O Botafogo embarcará no próximo dia 8 e terá cinco dias para trabalhar antes da estreia contra o Seattle Sounders, domingo (15), às 23h (de Brasília). Antes, o Glorioso terá pela frente o Ceará, quarta-feira (4), às 20h (também de Brasília), no Nilton Santos, em jogo adiado da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

