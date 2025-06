Ex-técnico do Flamengo alerta Ancelotti para desafios no Brasil: ‘Sofreram muito nos últimos anos’

Reinaldo Rueda, atual treinador da seleção de Honduras, analisou em entrevista ao jornal espanhol AS os desafios que Carlo Ancelotti enfrentará ao assumir o comando técnico da Seleção Brasileira. Com experiência no futebol brasileiro, com passagem pelo Flamengo, o colombiano falou com propriedade sobre o que o italiano encontrará pela frente.

O treinador define o cenário como complexo e o vê como desafiados para ambos os lados, tanto do italiano como dos brasileiros. “Acho que um desafio duplo. Desafio para Ancelotti e para o futebol nacional”, avaliou.