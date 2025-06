Criciúma vence Paysandu fora de casa e deixa a zona de rebaixamento

O Criciúma começou melhor e quase abriu o placar com Thales, que levou perigo em jogadas pela esquerda. Ele chegou a marcar, mas o gol foi anulado por toque de mão. O Paysandu respondeu e criou boas oportunidades, com destaque para Borasi e Rossi, que pararam em Alisson e na trave, respectivamente.

Em confronto direto na parte de baixo da tabela, o Criciúma venceu o Paysandu por 1 a 0 nesta segunda-feira (02), no Estádio da Curuzu, pela 10ª rodada da Série B. O resultado foi fundamental para tirar o Tigre da zona de rebaixamento e agravou a crise do time paraense, que segue na lanterna.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na volta do intervalo, o Criciúma foi mais eficiente. Aos seis minutos, Gui Lobo fez ótimo passe para Diego Gonçalves, que finalizou com precisão entre as pernas do goleiro Gabriel Mesquita e garantiu o triunfo catarinense fora de casa.

Por fim, apesar da pressão do Paysandu em busca do empate, o goleiro Alisson garantiu a vitória do Tigre, que respira na competição. O Paysandu segue sem vitórias e afundado na última posição da tabela.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.