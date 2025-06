América-MG demite técnico William Batista

O auxiliar Eduardo Húngaro também foi desligado do clube, que vem em queda livre na Série B do Brasileiro

Os mineiros haviam contratado o treinador em dezembro, com o intuito que ele levasse o time novamente para a primeira divisão do futebol brasileiro. No entanto, a equipe não vem correspondendo, encontrando-se apenas na 12ª colocação da segundona.

William Batista não é mais o técnico do América-MG. O Coelho anunciou a demissão após a derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda, pela Série B do Campeonato Brasileiro . O auxiliar Eduardo Húngaro também foi desligado.

Na atual temporada, o agora ex-comandante levou o Coelho para a final do Estadual, contra o Atlético. O time não participava da decisão do Mineiro há dois anos. O agregado terminou 4 a 1 para o Galo. Em 2025, acumulou 23 partidas, com oito vitórias, sete empates e oito derrotas.

William Batista no América-MG

A história de William Batista no América-MG começou em 2019, primeiramente na equipe Sub-15. Na mesma temporada, subiu para o Sub-20, onde ficou até 2022. Na sequência, aceitou o desafio de dirigir o Sub-20 do Vasco.

Pelo Sub-20 do Coelho, conquistou o Campeonato Mineiro de 2021 e foi vice-campeão em 2022. No ano passado, comandou o time profissional na vitória por 2 a 0 contra o Paysandu, na Série B. O treinador assumiu o profissional definitivamente após o termino da segundona de 2024, ficando até a 11ª rodada da edição de 2025 do torneio.