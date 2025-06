Rony celebra golaço, responde críticas e exalta vitória do Atlético-MG

Após marcar o golaço que garantiu a vitória do Atlético Mineiro por 1 a 0 sobre o Ceará, na Arena Castelão, Rony demonstrou muita emoção em sua entrevista pós-jogo. O atacante celebrou o momento especial e destacou sua gratidão:

“Muito feliz. Primeiramente agradecer a Deus por me honrar com o gol. Hoje eu vim com o intuito de só agradecer e glorificar o nome dele, e ele me abençoou.”