Inzaghi, após o título do PSG: ‘Não foi a minha Inter em campo’

Após a surra que levou na decisão da Champions, 5 a 0, técnico reconhece superioridade do rival, lamenta o cansaço do time e fala sobre o futuro

O técnico da Inter de Milão, Simone Inzaghi, estava desolado ao fim do jogo em que sua equipe foi massacrada na final da Champions League: 5 a 0 para o PSG. O comandante do gigante italiano reconheceu que o time jogou muito abaixo do que costuma apresentar e afirmou que o Paris Saint-Germain foi amplamente superior, merecendo a conquista do título. Ele ainda lembrou que a goleada sofrida neste sábado foi mais dolorosa do que a derrota na final de 2023, quando a Inter perdeu por 1 a 0 para o Manchester City. “É muito doloroso. Esta derrota dói ainda mais do que em Istambul, há dois anos. Neste sábado, não parecia a minha Inter, e sabemos disso”.

Inzaghi também destacou que o PSG demonstrou um condicionamento físico muito superior. Segundo ele, enquanto o time francês já havia garantido o título da Ligue 1 e pôde poupar seus principais jogadores, a Inter precisou lutar até o fim pelo título italiano contra o Napoli — e, assim como na Champions, acabou ficando com o vice. "Estávamos mais cansados que o PSG. Faltou precisão nos nossos passes, e o frescor estava do lado deles. Sabíamos que seria difícil, mas tecnicamente o PSG foi muito superior. Assim, estamos encerrando a temporada europeia. Sem títulos, mas ainda assim fizemos uma grande temporada. Há decepção e raiva, mas também elogios à equipe. Estou orgulhoso do que eles fizeram ao longo do caminho", completou. O treinador também foi questionado sobre a ausência de Frattesi, um dos astros da equipe, que começou no banco de reservas. "Cheguei a considerar colocá-lo, mas o Bisseck entrou e cinco minutos depois se machucou. Isso me obrigou a fazer uma mudança forçada (a entrada de Carlos Augusto). E como o time já perdia por 3 a 0, preferi não colocá-lo."