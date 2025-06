Filipe Luís esclarece peso da condição física de Pedro em goleada do Flamengo

Rubro-Negro superou o Leão por 5 a 0, diante de quase 65 mil pessoas, e reassumiu a ponta da tabela do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Filipe Luís reconheceu que foi necessário ponderar algumas questões na decisão de escalar Bruno Henrique como centroavante no lugar de Pedro na goleada por 5 a 0 sobre o Fortaleza, neste domingo (01). O técnico do Flamengo ressaltou que, além da característica de jogo, pesou a montagem da equipe baseado no critério físico. Afinal, trata-se do último compromisso antes do Mundial de Clubes. “A escolha [por Bruno Henrique] se baseia no que achava ser melhor para a equipe, pelo o que necessitávamos. Também por se tratar de jogadores mais frescos. Pedro jogou outro dia… Então, optei por jogadores mais frescos para vencer o Fortaleza”, explicou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pedro entrou na segunda etapa e participou da origen da jogada do quinto gol rubro-negro. O atacante que desarmou Zé Welison para recuperar a bola para os donos da casa. Ainda que tenha terminado o jogo zerado, o camisa 9 se movimentou bem e criou oportunidades. Evolução do time e Varela recebem elogios O desempenho do lateral-direito Varela também ganhou destaque na análise do treinador. Filipe valorizou não apenas o crescimento técnico do uruguaio, mas também seu papel de liderança dentro do grupo. “Um lateral completo. Não tem o mesmo físico que o Wesley, mas tem outras características. Ele sabe defender e atacar. Ele casa com o jogo que for, existem jogos que vai atacar mais e outros que vai atacar menos. O importante para mim é que se trata de alguém completo. Bom em todas as fases do jogo”, e concluiu: “Além de um líder no vestiário, é um cara sensacional de se trabalhar. Fico muito feliz de ele ter superado a perda da mãe dele e estar aqui conosco”, declarou Filipe Luís.

Varela deu assistência para Michael no quarto gol da goleada e quase deixou o dele no primeiro tempo, em bela jogada individual após passe de Gerson. A atuação consolidou sua importância na estrutura defensiva e ofensiva da equipe. Flamengo na liderança antes do Mundial O Rubro-Negro chegou aos 24 pontos com a goleada deste domingo (01), no Maracanã. Com isso, despediu-se temporariamente do Brasileiro na liderança do torneio — à frente do Cruzeiro, com 23. A equipe superou o Fortaleza com gols de Arrascaeta, Evertton Araújo, Luiz Araújo (duas vezes) e Michael.