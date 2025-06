Fabinho Soldado diz trabalhar para que política do Corinthians não interfira dentro de campo

Após a partida entre Corinthians e Vitória , Fabinho Soldado pediu a palavra à imprensa. O dirigente falou sobre a sua situação e a do time. Alvo do Santos, o cartola admitiu que recebeu sondagens, mas reafirmou seu compromisso com o Timão. O conturbado momento político do clube, em meio ao processo de impeachment do presidente Augusto Melo, também foi assunto.

“Tenho recebido algumas sondagens e sou agradecido por isso, ao Corinthians que me abriu a porta, e venho reafirmar meu compromisso com o clube, com a Fiel Torcida, para que a gente passe por todos esses problemas”, continuou.

“Desde quando cheguei aqui com o Augusto e agora com o Osmar (Stabile, presidente interino), a gente tem recebido toda autonomia para exercer a função e espero que a gente siga assim para que tenhamos tranquilidade para colocar o Corinthians nas melhores condições. Vamos trabalhar dia e noite para que a equipe do Corinthians tenha tranquilidade nos campeonatos que tem pela frente. É um pronunciamento para que a gente consiga, dentro do CT, que a parte da política fique para fora, lá no Parque São Jorge. Esse é meu compromisso”, concluiu, sem abrir para perguntas dos jornalistas.

Tabela do Corinthians

Com o empate deste domingo (1) diante do Vitória, o Corinthians desceu três posições e ocupa a 11ª colocação, com 15 pontos. O próximo compromisso do Alvinegro do Parque São Jorge está marcado para o dia 12 deste mês, quando enfrenta o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre, às 20h (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão, o último antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.