Dorival reconhece que Corinthians precisa melhorar, mas vê evolução: ‘Estamos no caminho’

O empate deste domingo (1) teve gosto amargo para o Corinthians. No entanto, apesar do resultado, o técnico Dorival Júnior mostrou otimismo. O treinador reconheceu que o time precisa melhorar, mas entende que a equipe vem mostrando evolução, exceto no jogo da última terça-feira, na eliminação contra o Lanús na Copa Sul-Americana.

“A gente percebe a evolução que a equipe vem tendo. Ela é gradativa, mas vem acontecendo. É uma percepção que não é só minha dentro do clube. Não temos sofrido nas partidas. Isso é um aspecto positivo. A grande cobrança quando cheguei era de que sofríamos muitos gols, e fazem seis partidas que não tomamos agora. Algo de bom está acontecendo e o complemento vem em sequência disso. Treinamento e tempo no futebol brasileiro é utopia. Nunca vamos ter isso. Com exceção do que está acontecendo agora, pra essa pausa, e vamos trabalhar para melhorar”, prosseguiu.

Desfalques do Corinthians

Desde que chegou ao Corinthians, Dorival Júnior vem sofrendo com a ausência de jogadores importantes por conta de lesão. Primeiro, ficou sem contar com Rodrigo Garro, e desde a última semana o desfalque é Yuri Alberto, que só voltará a jogar em julho, após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

“(A queda de rendimento ofensivo) Foi bem no momento em que perdemos um jogador muito importante que vinha sendo autor da maioria dos gols (Yuri). A perda de jogadores de criação, que dão outro padrão ao nosso time, causa isso. Hoje acho que foi notória a diferença com os retornos de Garro e Memphis. A gente percebe isso. O que preciso é encontrar o equilíbrio entre a marcação e as finalizações para que a gente possa ter uma evolução nesse sentido. Várias bolas passaram pela área adversária sem que a gente conseguisse dar o toque final. Falta esse detalhe final, falta um para um dentro da área, que tem que ser característica de uma equipe como a nossa. As finalizações passam muito pelo momento, pela confiança, individualidades. Estamos no caminho e não vamos demorar a encontrar”, disse.

O próximo compromisso do Timão está marcado para o dia 12 deste mês (quinta-feira), contra o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre, às 20h (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão.