Diniz: ‘De forma geral, o Vasco não jogou mal’

Técnico afirma que Vasco vacilou nos dois gols do Bragantino em derrota por 2 a 0

Técnico do Vasco, Fernando Diniz deu a sua análise sobre o desempenho do Cruz-Maltino na derrota para o Bragantino por 2 a 0. O comandante, inclusive, destacou que a equipe carioca não jogou mal, embora tenha perdido em pleno São Januário. Ele alegou que o seu time sofreu gols facilmente evitáveis.

O técnico, aliás, também comentou sobre o mau início do Vasco no Brasileirão. Após 11 partidas, o time comandado inicialmente por Carille depois por Felipe e agora por Diniz, soma apenas 10 pontos, com sete derrotas e um empate. Assim, pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

“Não vou falar de contratação, não vou ser incoerente. Elogiei o elenco e continuo com a opinião, claro que se houver a possibilidade de contratar, nós seremos favoráveis, porque todo grupo precisa. A situação do Vasco é de alerta no Brasileiro desde que eu cheguei, em 11 partidas, foram sete derrotas. Precisamos trabalhar para reverter”, concluiu.

O Vasco agora se prepara para encarar o São Paulo no Dia dos Namorados, 12/6, às 21h30, no Morumbis, pela 12ª rodada do Brasileirão.

