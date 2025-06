‘Sou o único idiota aqui’, diz torcedor que recebeu a Inter no retorno à Itália

No dia seguinte à derrota na decisão da Champions, silêncio. O retorno da Inter à Itália foi discreto, sem confusões e cabeças baixas. Porém, um fato chamou a atenção. No portão de desembarque do Aeroporto Internacional de Malpensa, quando a equipe chegou de Munique por volta do 12h (7h no horário de Brasília), havia apenas um torcedor.

“Eu sou o único idiota aqui. Mas esses caras ainda merecem os meus aplausos”, disse o homem que se identificou apenas como Marco, visivelmente desolado após o 5 a 0 do PSG.