Herói da noite, Doué dedica título à torcida em Munique

Pela primeira vez na história de uma final da Champions League, um jogador participou de três gols. Desiré Doué, com apenas 19 anos, em suma, fez dois gols e deu uma assistência na goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão, neste sábado (31), em Munique. Após o jogo, com a espontaneidade que a idade permite, o herói atacante mal sabia o que falar à beira do campo.

“Não sei o que dizer. Estou sem palavras. Esse momento é incrível. É a minha primeira temporada nessa equipe, que é sensacional”, resumiu. Em seguida, disse com quem gostaria de dividir e a quem quer dedicar a conquista.