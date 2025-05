Flamengo x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações opostas na tabela, times se enfrentam neste domingo (1), às 18h30, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

Após objetivos concluídos durante a semana, Flamengo e Fortaleza entram em campo, neste domingo (1), às 18h30, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o segundo colocado, com 21 pontos, apenas um a menos do que o líder Palmeiras. O Leão, por outro lado, está em 16º lugar, com um ponto a mais do que a zona de rebaixamento.

As duas equipes já se enfrentaram 24 vezes na história do confronto. No retrospecto geral, são 12 vitórias do Flamengo contra oito do Fortaleza e quatro empates. Na última partida, os times ficaram em um empate sem gols.