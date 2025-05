Corinthians finaliza preparação para enfrentar o Vitória; veja escalação

Jogadores do Timão assistiram a vídeos com orientações táticas e treinaram lances de bola parada na atividade deste sábado

O Corinthians finalizou neste sábado (31) a preparação para o confronto contra o Vitória no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. A equipe precisa do triunfo para apagar a má impressão do último jogo, quando acabou eliminada da Copa Sul-Americana.

A atividade iniciou com os atletas assistindo vídeos com instruções táticas. Em seguida, eles foram a campo para trabalhos sob a orientação do técnico Dorival Júnior. Por fim, os atletas treinaram lances de bola parada.

O Timão ocupa a oitava colocação no Campeonato Brasileiro, com 14 pontos. Dessa maneira, dependendo dos resultados da rodada, a equipe pode terminar no G6 da competição.

“Temos que fazer uma sequência boa agora antes da parada. Mesmo que seja outra competição, temos que dar uma resposta para a torcida. Querendo ou não, o último resultado não era o esperado. Fomos abaixo. A ideia do jogo é realmente essa: atingir uma boa pontuação antes da parada do Mundial e dar uma resposta para a torcida”, disse o volante Raniele.