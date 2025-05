Rival do Vasco na Sul-Americana tem jogadores conhecidos no futebol Brasileiro

Independiente del Valle, do Equador, vem ganhando destaque no futebol da América do Sul nos últimos anos

O Vasco vai enfrentar o Independiente del Valle, do Equador, nos playoffs da Copa Sul-Americana . Os adversários do clube carioca terminaram em terceiro do Grupo B da Libertadores. Assim, o primeiro jogo entre as equipes será realizado em Quito, e a partida de volta será com mando vascaíno.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Independiente del Valle conta com alguns conhecidos no futebol brasileiro. Júnior Sornoza, atual camisa 10 da equipe, passou por Fluminense e Corinthians. Juan Cazares rodou por alguns clubes no Brasil e teve passagem mais marcante com a camisa do Atlético-MG. Além deles, Jhegson Méndez, volante da seleção equatoriana, que jogou no São Paulo, em 2023.

Além disso, jogadores de qualidade vêm surgindo no Del Valle. Por exemplo, Moisés Caicedo, volante do Chelsea, Hincapié, zagueiro do Bayer Leverkusen, e Gonzalo Plata, atacante do Flamengo.

O clube tem, ainda, time B na segunda divisão do Campeonato Equatoriano e um estádio novo, com boa estrutura para mandar seus jogos.

Estádio e fator altitude contra o Vasco

O Banco Guayaquil, a casa do clube, tem uma altitude de 2.850 metros. O estádio tem capacidade para 12 mil torcedores. Embora inaugurado em março de 2021, a arena é localizada em Sangolquí, cidade na região metropolitana da capital Quito, é uma das armas do time equatoriano.